Merseburg/MZ - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in Merseburg in der Straße Vor dem Klaustor in ein dort geparktes Auto eingebrochen und haben daraus unter anderem drei Säcke mit Mörtel, eine Kabeltrommel und Werkzeug gestohlen. Nach einer Schätzung der Polizei beträgt der dadurch entstandene Schaden rund 1.000 Euro. In dem Fall werde jetzt ermittelt, heißt es weiter.