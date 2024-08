In Merseburg tauschen sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und öffentlicher Verwaltung zum dritten Mal über den digitalen Wandel aus. Mit dabei: Ein begehbarer Lkw, in dem eine Mini-Ausstellung zum Thema Innovationen gezeigt wird.

Merseburg/MZ. - Bei ihr sorge ein Gang zum Amt meistens für schlechte Laune, sagte Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) am Mittwoch in ihrer Eröffnungsrede bei den 3. Merseburger Digitaltagen. „In den Wochen vorher muss man ja oft Terminbingo spielen, um sich dann vor Ort doch in eine Wartegemeinschaft zu setzen.“ Die öffentliche Verwaltung sei genauso wie der öffentliche Dienst ein Bereich, in dem man den Bürgerinnen und Bürgern den Nutzen der oft so abstrakt wahrgenommenen Digitalisierung aufzeigen könne, führte die Ministerin vor Unternehmensvertretern und Verwaltungsbeamten weiter aus. Die digitale Transformation gestalten und so Vorteile für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Bürger schaffen – das ist das zentrale Anliegen der rund 600 Teilnehmer, die sich seit Mittwoch auf dem Campus der Hochschule Merseburg im Rahmen der Digitaltage tummeln.