Neue, fest installierte Geschwindigkeitsmesstafel weist am Freimarkt in Querfurt auf Tempolimit hin. Warum ansässige Firma sie sponserte und wie Ergebnisse einer Messung im Sommer 2024 ausfielen.

Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (v.l.) mit René und Kathrin Bremisch an der neuen Messtafel am Freimarkt/Ecke Bäckerstraße.

Querfurt/MZ/LOS - - Die Allianz Agentur Bremisch mit Sitz am Freimarkt in Querfurt ist der Sponsor einer neuen, fest installierten Geschwindigkeitsmesstafel, die hier am Freimarkt den Fahrzeugführern zukünftig anzeigt, mit welchem Tempo sie unterwegs sind. Für die Inhaber René und Kathrin Bremisch, die auch privat in dieser Straße wohnen, war die Aufstellung der Tafel wichtig: „Wir und auch andere Anwohner mussten schon oft feststellen, dass sich nicht alle Fahrzeugführer an die hier vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde halten. Viele Fußgänger, vor allem Kinder auf dem Weg zur Schule, nutzen den Freimarkt täglich. Für mehr Sicherheit sind wir gerne als Sponsor in Erscheinung getreten.“ Die Kosten betrugen rund 2.000 Euro.