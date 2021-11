Diese Weihnachtsfreuden sind in Merseburg zur Adventszeit geplant

In der Vorweihnachtszeit soll in Merseburg einiges los sein.

Merseburg/MZ/und - Gäste und Einheimische dürfen sich vom 3. bis 5. Dezember auf den Merseburger Weihnachtszauber rund um die Gassen der Merseburger Altstadt bis zum Schlossgarten freuen. Die aktuellen Auflagen des Landes und des Saalekreises bezüglich der Corona-Pandemie ließen einen positiven Blick in den Dezember zu, hieß es Ende vergangener Woche von der Stadt.

So plant die Stadt Merseburg einen Weihnachtsmarkt mit bisher geringen Einschränkungen. Es erklingen weihnachtliche Melodien und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln steigt den Spaziergängern in die Nase. Für weihnachtliche Stimmung in der Adventszeit sollen folgende Höhepunkte sorgen:

Winterspaziergang

Die Merseburger Gästeführer laden am 27. November, um 14 Uhr, zum Winterspaziergang ein. Alle Interessierten können den winterlichen Stadtspaziergang durch die Merseburger Altstadt erleben, und nebenbei zauberhafte Merseburger Weihnachtsbräuche, kuriose Leichenfunde und die wahre Geschichte über Hänsel und Gretels „Lebkuchenrezept“ erfahren. Treffpunkt ist am Marktplatz. Tickets gibt’s für 4/1,50 Euro in der Tourist-Information Merseburg.

Das Nikolausamt

In der Tourist-Information (Burgstraße 5) öffnet wieder das Nikolausamt seine Pforten. Dort warten fleißige Helfer des Nikolauses, um die geputzten Stiefel der Kinder entgegenzunehmen. Diese füllen die zauberhaften Helfer mit allerhand Leckereien.  Stiefelannahme ist am 22., 23., 25. und 26. November von 16 bis 18 Uhr in der Tourist-Information. Stiefelrückgabe mit dem Nikolaus und seinen Helfern ist am 6. Dezember im Ständehaus.

Der Wunschbaum

Weihnachten ist und bleibt das Fest der Liebe und Nächstenliebe. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Merseburg mit Partnern das Projekt Merseburger Wunschbaum, um den Weihnachtszauber auch zu den Kindern zu bringen, die unter besonders schweren Umständen leben. Egal ob allein, als Familie, als Verein oder als Kollegen - jeder kann Wünsche erfüllen. Mitmachen ist ganz einfach: Ab 22.November können in die Tourist-Information Wünsche vom Wunschbaum gepflückt werden. Die verpackten Geschenke können bis einschließlich 14. Dezember um 18 Uhr in der Tourist-Information abgegeben werden.

Kellerweihnacht

Die Merseburger Kulturschätze präsentieren die traditionelle Merseburger Kellerweihnacht. Wenn Kinderbuchklassiker über die Leinwand flimmern und Schallplattenfans auf Kellergeheimnisse und Bastelideen, auf Geschenkejäger und Waffelbäcker treffen, ist Kellerweihnacht in der Innenstadt. In Ergänzung zum Merseburger Weihnachtszauber soll der 2. Advent dadurch zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Die Kellerweihnacht findet am 5. Dezember in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Innenstadt statt.