Diese Ideen und Projekte bringt Merseburgs neuer Streetworker mit

Merseburg/MZ - Wie kommt man mit Jugendlichen ins Gespräch? Für die Streetworker in Merseburg ist das eine essenzielle Frage – immerhin wollen sie die Interessen junger Menschen in der Stadt vertreten, in schwierigen Situationen ein offenes Ohr anbieten und bei Problemen unterstützen. Dazu braucht es Vertrauen.