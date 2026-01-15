In Günthersdorf ist es Dieben gelungen, ohne zu bezahlen mit sperrigem Diebesgut einen Möbelmarkt zu verlassen.

Dreister Diebstahl! Zwei Schränke, eine Tür und eine Matratze in Günthersdorf gestohlen

Günthersdorf. – Kurioser Coup: Drei Diebe haben am Mittwochabend aus einem Möbelmarkt in Günthersdorf zwei Schränke, eine Tür und eine Matratze gestohlen, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge haben die Unbekannten mit ihrem Diebesgut zu einem günstigen Zeitpunkt den Kassenbereich passiert. So seien sie ohne zu zahlen durch die Drehtür gelangt.

Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw, so die Polizei weiter. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.