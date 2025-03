31 Bronzeskulpturen zieren seit den 1960er Jahren den Plastikpark in Leuna. Jetzt sind es nur noch 28. Diebe haben in der Chemiestadt zugeschlagen und entwendeten gewaltsam drei der historischen Kunstwerke.

Leuna/MZ. - Unbekannte haben drei Skulpturen aus dem Plastikpark Leuna entwendet. „Am Sonntag gegen Mittag wurde der Diebstahl bei uns angezeigt“, erklärte Silvio Böhler, Sprecher des Polizeireviers Saalekreis, am Dienstag auf MZ-Nachfrage. Wann genau die aus den 1960er-Jahren stammenden Plastiken aus dem Park an der Saale verschwunden sind, sei bisher unklar. Somit zieren von den ursprünglich 31 Figuren, die sich alle im Besitz des Kunstmuseums Moritzburg in Halle befinden, derzeit nur noch 28 den Leunaer Park. Das Kunstmuseum Moritzburg hat bis Redaktionsschluss am Dienstag noch nicht auf eine entsprechende MZ-Anfrage geantwortet.