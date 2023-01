Diebe stehlen Friedhofszaun in Weißenschirmbach

Kriminelle verursachen in der Nacht zum Sonntag im Querfurter Ortsteil Weißenschirmbach einen Schaden von 8.000 Euro. Es war nicht die erste Straftat zu Lasten der Kommune.

Weißenschirmbach/MZ - Diebe haben in der Nacht zum Sonntag Teile des Friedshofszauns in Weißenschirmbach entwendet. Wie Ortsbürgermeister Peter Hinkeldey berichtete, verschwanden über Nacht das Eingangstor sowie 20 Zaunfelder. Den Schaden entstandenen schätzte er auf etwa 8.000 Euro. Ob eine Versicherung dafür aufkomme, müsse er am Montag mit der Verwaltung klären, sagte Hinkeldey.

Erst vor einigen Wochen waren Einbrecher ins Sportlerheim des Querfurter Ortsteils eingestiegen und hatten dort Türen beschädigt. Der nun geklaute Friedhofszaun war laut Ortsbürgermeister vor gut zwei Jahren komplett erneuert worden.