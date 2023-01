In Merseburg ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in einer Garage.

Merseburg/MZ - Unbekannte Einbrecher haben auf ihrem Streifzug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diverse Gegenstände in Merseburg erbeutet. Die Täter brachen in eine Garage in der Straße Altes Dorf in Merseburg ein. Die dabei erbeuteten Gegenstände haben einen Wert von 900 Euro, schätzt die Polizeit. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.