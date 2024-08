Ein Mann hat am Mittwoch mehrmals versucht, Tabak aus einem Supermarkt in Merseburg zu stehlen. Er bedrohte Mitarbeiter mit einem Messer und schlug zu. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Dieb zieht Messer in Merseburg - Polizei jagt flüchtigen Täter

Ein versuchter Tabakdiebstahl in Merseburg endete am Mittwoch mit Gewalt. Polizei sucht Verdächtigen nach Messerangriff und Körperverletzung.

Merseburg/MZ/RUC - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag mehrfach versucht, Tabak aus einem Supermarkt an der Querfurter Straße in Merseburg zu stehen und dabei Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Flüchtigen.