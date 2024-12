Tollwitz/MZ - Ein Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto aus der Einfahrt eines Hauses in Tollwitz gestohlen. Wie das Polizeirevier Saalekreis am Freitag mitteilte, gibt es von der Tat, die sich gegen 3 Uhr ereignete, sogar eine Videoaufzeichnung. Die zeige, wie sich der Täter zunächst in Richtung der Haustür bewegte. Mit Hilfe eines technischen Gerätes konnte er so die Funksignale des Autos abfangen, dieses öffnen und starten.

Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Morgen und konnte sein Fahrzeug gegen 8.30 Uhr noch an der österreichischen Grenze orten. Die Polizei in Grenznähe habe daraufhin Fahndungsmaßnahmen gestartet. Offenbar bisher erfolglos. Die Polizei beschreibt den Dieb als etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann um die 25 Jahre. Er trug helle Kleidung und eine Umhängetasche.