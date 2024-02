Die Nasa schließt die Kommunen im Geiseltal und auf der Querfurter Platte an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz an. Züge fahren bald stündlich bis Halle. Dadurch ergeben sich auch für die Merseburger Vorteile. Die Bürgermeister versprechen sich viel vom neuen Angebot.

Querfurt/Braunsbedra/MZ. - Geografisch ändert sich auch im Advent 2024 an der Lage des Geiseltals und der Querfurter Platte nichts. Und doch haben Politiker aus dem südwestlichen Saalekreis die Hoffnung, dass die Region, wenn das dritte Lichtlein brennt, näher an die Großstadt Halle heranrückt. Grund dafür ist eine Ankündigung der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, kurz Nasa. Die will mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember aus der RB 78, Querfurt nach Merseburg, künftig die S 11 machen, die bis Halle Hauptbahnhof durchfahren soll.