Zahlreiche Astronomieinteressierte wollten am Merseburger Planetarium am Samstag ein seltenes Himmelsschauspiel verfolgen. Doch die partielle Sonnenfinsternis verbarg sich hinter Wolken. Die Sternenfreunde machte jedoch das Beste daraus.

Merseburg/MZ. - „Es ist einfach so, wie es ist. Es ist ein Naturereignis.“ Eines, das sich am Samstagmittag von Merseburger Boden aus betrachtet hinter einer dichten Wolkendecke abspielte. Als sich der Mond kurz nach 11 Uhr begann vor die Sonne zu schieben, war davon für die zahlreichen Astronomiebegeisterten, die sich um das Merseburger Planetarium versammelt hatten, nichts zu sehen. Die Teleskope, die einige mitgebracht hatten, blieben in den Taschen. Statt am Ufer des Gotthardteichs blickten die Interessierten im Inneren des Planetariums nach oben.