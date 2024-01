In der Choreografie, die die Krümelfunken einstudieren, geht es um Cowgirls und lustige Kühe.

Günthersdorf/Kötschlitz/MZ. - „Wir sind jetzt in der Endphase. Das heißt, wir machen alles akkurat und ordentlich“, sagt Claudia Winter, bevor das Training der Krümelfunken in der Scheune Kötschlitz beginnt. „Und das Lächeln beim Tanzen nicht vergessen“, erinnert sie die 15 Mädchen, die in der Kindergruppe des Günthersdorfer Carnevalsclub (GCC) Blau-Weiß mitmachen. Dann heißt es Aufwärmen. Zu fröhlicher Musik wird gehüpft, marschiert, gelaufen. Als nächstes dehnen sich die kleinen Tänzerinnen, bevor sie mehrmals ihre Choreografie durchgehen.