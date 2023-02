In den kommenden Wochen gab es im Saalekreis kaum noch neue Influenzafälle. Derweil gab bei den Coronaansteckungen zuletzt wieder einen Anstieg

Merseburg/MZ - Sie kam früh und ist offenbar auch früh wieder vorbei: die Grippe-Saison 2022/23. Ab Ende November schnellten die Zahlen der Influenza-Infektionen im Saalekreis in die Höhe. In Kombination mit dem damals noch stark grassierten Corona- und dem RS-Virus sorgten sie für hohe Krankenstände und Einschränkungen im Kitabetrieb. Ende 2022 sprach das RKI davon, dass mehr als jeder Zehnte im Land an akuten Atemwegserkrankungen litt.