Der Prinz ist ein Wiederholungstäter

Eine Kasachin und ein Kölner aus Bad Dürrenberg sind in dieser Session das Prinzenpaar des Königlichen Narrenvereins zu Merseburg. Wie Merseburg und der Saalekreis in die fünfte Jahreszeit startet.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ - Er weiß, wie das geht - die Sache mit dem Prinz sein. Denn erstens kommt Hanno Neustadt (55) aus dem Rheinland, hat quasi das Karnevalsgen und ziemlich jeckes Blut in den Adern. Und zweitens macht er das in Merseburg nicht zum ersten Mal. Der gebürtige Kölner war seit 1999 Mitglied des Merseburger Faschingsklubs und schon in der Session 2003/04 als Hanno I. Prinz im Merseburger Karneval.