Trotz Rückschlag hält die Telekommunikationsfirma Envia-Tel an ihrem Projekt in der Quernestadt fest und will es zu einem erfolgreichen Abschluss führen.

Querfurt/MZ - Die Bauarbeiten für den Glasfaserausbau in Querfurt sind ins Stocken geraten. Der Grund ist, dass für das Bauunternehmen, welches im Auftrag der Telekommunikationsfirma Envia-Tel Kabel verlegt hat und weitere verlegen sollte, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde. Die Envia-Tel erklärt nun in einer Pressemitteilung, dass sie als Projektverantwortliche am Glaserfaserausbau in Querfurt festhält. „Und wir werden das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss führen“, heißt es darin weiter.

Die Envia-Tel startete im vergangenen Jahr mit dem Glasfaserausbau für Privathaushalte in der Quernestadt. Bei ihrem Projekt sollen insgesamt über 30 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt werden. Mehr als 4.300 Privathaushalte und Gewerbetreibende in Querfurt könnten davon profitieren. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund zehn Millionen Euro. Der Ausbau erfolgt rein eigenwirtschaftlich, ohne Fördermittel.

Bis vor Kurzem verlief der Glasfaserausbau in Querfurt durch die Baufirma planmäßig. Vor wenigen Wochen erfuhren Envia-Tel und die Stadtverwaltung vom Insolvenzantrag. Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) berichtete darüber in der Stadtratssitzung Anfang Juni. Er sagte, Envia-Tel werde eine Lösung finden. „Aber es wird natürlich zu zeitlichem Verzug führen.“ Auf Verzögerungen im Bauablauf und einen vorübergehenden Baustopp, der nicht zu umgehen sei, verweist auch die Envia-Tel in ihrer Mitteilung.

Außerdem heißt es, man befinde sich derzeit in Bestandsaufnahme der aktuellen Ausbaustände des Projekts. „Wir stehen eng mit dem Unternehmen und der vorläufigen Insolvenzverwaltung im Austausch, um die Auswirkung auf die laufenden Projekte so gering wie möglich zu halten“, erklärt die Telekommunikationsfirma weiter.

Im vergangenen Jahr erfolgte unter anderem in der Fichtensiedlung die Erschließung mit zukunftsfähiger Glasfasertechnologie. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden durch die Baufirma beispielsweise in der Bauernsiedlung, am Braunsberg, in Straßenzügen von Querfurt-Süd sowie An der Geistpromenade Bauarbeiten erledigt. Weitere waren in Planung, unter anderem in der Holzendorfer Straße, am Lederberg, Am Schachtberg und in der Sitzenstraße.