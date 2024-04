Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mücheln/Merseburg/MZ. - Es sei Wahnsinn, was dieses Jahr schon los sei, sagt Thomas Patzer. Auf seinem Campingplatz oberhalb des Strands Stöbnitz am Geiseltalsee stehen schon zu Beginn des Frühjahrs die Wohnmobile dicht an dicht. „Eigentlich fängt die Saison erst um Männertag und Pfingsten herum an.“ Aber in diesem Jahr musste der Betreiber bereits zu Ostern mit Vorbuchungen arbeiten. Für die Karwoche habe er über 100 Anfragen bekommen, nicht alle konnte er bedienen. Der Campingplatz in Stöbnitz hat Platz für 50 Dauercamper und 70 wechselnde Wohnmobile. Seit gut fünf Jahren seien die Kapazitäten in der Saison fast immer ausgebucht, berichtet Patzer. Und die Saison wird stetig länger, reicht mittlerweile bis zum Ende der Oktoberferien. „Die Zahlen werden immer größer. 2022 und 2023 hatten wir jeweils 25.000 Übernachtungen.“