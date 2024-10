Der Einsturz der Elbequerung in Dresden hat die Sicherheit von Brücken in den Fokus gerückt. Die des Saalekreises sind im Schnitt in ordentlichem Zustand. Doch es gibt drei Ausnahmen.

Merseburg/MZ. - Thomas Mahler kennt das politische Geschäft. „Brücken sind immer mal wieder in der Diskussion“, sagt der erfahrene Leiter des Bauamtes beim Saalekreis. Das sei nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua 2018 so gewesen, das ist nach dem Zusammenbruch der Carolabrücke in Dresden vor wenigen Wochen nicht anders. So wartete Mahler gar nicht erst darauf, dass aus Reihen des Kreistags die Frage nach dem Zustand der kreiseigenen Brücken kommt, sondern bereitete gemeinsam mit seinem für Straßen zuständigen Sachgebietsleiter Mario Galonska die Übersicht für den jüngsten Bauausschuss vor.