Weniger Teilnehmer - Wieder Proteste gegen aktuelle Politik in Querfurt

Im Saalekreis haben sich in Merseburg, Querfurt und Bad Dürrenberg Demonstranten versammelt. Es kamen etwa 300 Personen zusammen.

Die Demonstration in Querfurt wurde von Fackelträgern angeführt.

Merseburg/MZ - Erneut haben sich am Montagabend mehrere Hundert Menschen bei einer Demonstration, als „Protestspaziergang“ betitelt, in Querfurt, Merseburg und Bad Dürrenberg auf den Weg gemacht, um gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Polizei zählte insgesamt rund 570 Teilnehmer und damit weniger als in der Vorwoche (664).