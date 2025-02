Silvester mit Hitlergruß und Schreckschusswaffe Debatte um Jugendarbeit in Kötzschau

Nach einer Silvesterparty mit rechtsextremen Vorfällen im Jugendclub Kötzschau will die Stadt Leuna nun Konsequenzen ziehen. Für Gespräche im Ort sorgt auch, wer genau da an Neujahr in Kötzschau feierte.