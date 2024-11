Der Vitzenburger Patrick Zintl hat in seinem Heimatort ein Grundstück mit Garagenkomplex von der Gemeinde erworben. Was er damit vorhat und von den Plänen schon umgesetzt hat.

Patrick Zintl hat in Vitzenburg am Weinberg das Grundstück mit dem DDR-Garagenkomplex gekauft.

Vitzenburg/MZ. - Patrick Zintl zeigt Fotos, wie es im Laufe dieses Jahres am Garagenkomplex am Weinberg in Vitzenburg zwischenzeitlich mal aussah: aufgetürmte Berge von Erde und jede Menge Bauschutt von mit dem Bagger herausgerissenen Betonplatten. Der 43-Jährige und sein Vater richteten da die Zuwegung zu einigen der Garagen neu her und haben diese dann geschottert.