Siedelt sich ein Datenzentrum im ehemaligen Addinolgelände in Krumpa an?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Krumpa/MZ. - Eine mögliche Großansiedlung auf dem ehemaligen Addinol-Gelände in Krumpa wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates vorgestellt. Das Unternehmen Multiply AG aus Berlin prüft, ob im heute weitgehend leerstehenden Industrie- und Landschaftspark ein Standort für Internetdatenspeicherung entstehen kann. Bei den Räten und anwesenden Einwohnern kam das gut an.