Mit neuen Organisatoren erlebt das Elektromusikfestival SNT am Strand von Stöbnitz nach sieben Jahren Pause eine Neuauflage. Bekannte Künstler legen ab Freitag am Ufer des Geiseltalsees für Tausende Gäste auf.

Stöbnitz/MZ. - Die Sonne brennt auf den Sandstrand von Stöbnitz nieder. Einige Besucher haben sich zum Bräunen ausgestreckt, manche sich ihren Schatten in Form eines Sonnenschirms selbst mitgebracht und andere kühlende Zuflucht im Geiseltalsee gesucht. Von dort können sie an diesem Donnerstagmittag in Ruhe zwei Dutzend Männer beim Schwitzen beobachten, die Kisten schleppen, Gerüste montieren. Vier mühen sich gerade ab, einen Metallrahmen aufzurichten. An dem steht in bunten Buchstaben das Wort „Sommernachtsträume“. Dafür stehe die Abkürzung „SNT“, berichtet Clemens Palm. Er ist einer der Organisatoren des SNT-Festivals, das – offiziell veranstaltet von der Müchelner MCLS Event GmbH – an diesem Wochenende sein Comeback feiert – und mit ihm Tausende Fans elektronischer Musik.