Von Traktoren bis Rummel Das ist los zum Schleppertreffen in Delitz

Das Schleppertreffen in Delitz ist mittlerweile ein kleines Volksfest. Vor allem lockt die Veranstaltung in der Goethestadt Bad Lauchstädt bis zum Wochenende aber historische Traktoren und ihre Besitzer an - so wie Frank Hubert mit seinem Belarus.