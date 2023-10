Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Berlin/MZ. - „Dann kommt man mal entspannter an das Hanf ran. Dann versteck ich das auch nicht mehr in der Schrankwand.“ Mit dieser Lyrik forderte Entertainer Stefan Raab schon vor 20 Jahren in seinem Song „Gebt das Hanf frei“. Diesen Schritt hatten SPD, Grüne und FDP vor zwei Jahren bei der Vereinbarung der Ampelkoalition in Aussicht gestellt. Doch es hat bis in den Oktober 2023 gedauert, bis es ein Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) zur ersten Beratung in den Bundestag schaffte. Es ist ein komplexes, gut 200 Seiten langes Regelwerk (siehe „Legal, aber...“), das im Bundestag bisher auf ein mit viel Kritik durchsetztes Echo stieß. Gegner einer Legalisierung lehnen es ohnehin ab, vielen Befürwortern ist es zu verkopft.