Dem Kultur- und Heimatverein Schraplau war es dank zahlreicher Spenden möglich, ein Kirchenbuch aus dem 17. Jahrhundert in die Stadt zurückzuholen. Was man nun damit vorhat.

„Da ist das gute Stück“: Historisches Buch zurück in Schraplau

Schraplau/MZ - - „Es war beeindruckend“, sagt Gabriele Terppe. Sie und weitere Mitglieder vom Kultur- und Heimatverein Schraplau verfolgten jeden Tag, wie nach dem Start ihrer Kampagne auf der Internetplattform „99 Funken“ der Saalesparkasse die Spendensumme anwuchs und sie dem Ziel näher kamen, ein verloren geglaubtes Kirchenbuch aus dem 17. Jahrhundert, das jemand durch Zufall in einem Antiquariat entdeckt hatte, zu kaufen und wieder nach Schraplau zu holen. Nach rund vier Wochen war das Spendenziel von 1.350 Euro schon erreicht. Und es wurde in den nächsten Wochen, bis zum Ende der Kampagne, sogar weit übertroffen. Nun ist das historisch bedeutende Buch im Eigentum des Vereins in Schraplau.