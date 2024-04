Weil die Sekundarschule Leuna und die GE-Schule Mücheln immer mehr Schüler haben, schafft der Kreis temporäre Räume. Langfristig soll in der Chemiestadt ein Flügel reaktiviert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/Mücheln/MZ. - Das wäre ein Riesengewinn, freut sich Jörg Müller. Der Interimsschulleiter der Bebel-Sekundarschule in Leuna führt über den Schulhof. An dessen Ende steht in dunkelgrauem Putz und mit vernagelten Fenstern ein seit vielen Jahren ungenutzter Flügel.