Bei Domo Chemicals in Leuna startet ein ungewöhnlich großer Ausbildungsjahrgang. Auch weil die Konkurrenz um Fachkräfte in der Branche wächst. Das Unternehmen fordert daher: Der Chemiestandort müsse aktiv Leute in die Region holen. Und es geht selbst ungewöhnliche Wege.

Leuna/MZ. - „Mein Vater arbeitet in Buna, mein Großvater war da auch. Da kriegt man einiges mit.“ Als dann noch ein Kumpel eine Ausbildung zum Chemikanten begann, stand für Jannik Zinke fest, das will er auch. Nun sitzt der Hallenser mit einem Dutzend junger Kollegen am Konferenztisch von Domo Chemicals in Leuna. Die frischen Auszubildenden sind gerade von einer Bustour über den Chemiestandort zurückgekehrt. Es ging darum, ihren neuen Arbeitsort besser kennen zu lernen.