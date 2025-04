Leuna/MZ. - „Wir sind hier alle eine Familie. Das ist ein Familientreffen“, begrüßte Christof Günther, Geschäftsführer der InfraLeuna, zur 20. Standortmesse Leuna-Dialog. Die „Großfamilie“ der Chemie bestand am Donnerstag im Kulturhaus CCE in Leuna neben vielen Besuchern aus 122 Ausstellern, teils ortsansässigen Firmen, teils deren Dienstleistern. Noch mehr wollten kommen, allerdings seien binnen zwei Stunden alle Messeplätze ausgebucht gewesen, berichtete Günther. Doch schon in den Eröffnungsworten war trotz der großen Nachfrage schnell klar: Es ist ein Familientreffen in der Krise. Dabei war zu diesem Zeitpunkt die Nachricht von möglichen Werksschließungen bei Dow noch gar nicht im Chemiedreieck angekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.