Noch sind es fast ein Jahr bis zur Bundestagswahl. In der CDU sind die Nominierung jedoch bereits in vollem Gange. Im Wahlkreis 73 Anhalt-Saalekreis-Mansfeld-Südharz zeichnet sich ein Zweikampf ab. In den anderen beiden Wahlkreisen mit Saalekreis-Anteil stehen die Kandidaten bereits fest.

CDU nominiert: Ein Bad Lauchstädter will in den Bundestag

Merseburg/Bad Lauchstädt/MZ. - „Ich will noch mal helfen die Regierung abzulösen“, erklärt Dieter Stier, warum er sich im kommenden Jahr zum fünften Mal als Kandidat für die Bundestagswahl stellen will. Die Rückendeckung seiner Partei hat der 60-Jährige bereits in der Tasche. Die CDU bestimmte Stier zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 72. Der ist durch die jüngste Wahlkreisreform um Merseburg gewachsen. Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl am 28. September 2025 ist die Union auch andernorts bereits kräftig am Nominieren. So hat auch Christoph Bernstiel schon die Gewissheit, dass er als Direktkandidat für seine Partei für den Wahlkreis (71) Halle und den nördlichen Saalekreis auf dem Stimmzettel stehen wird.