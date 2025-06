Beim cCe-Kulturhaus in Leuna stehen große Veränderungen an: Das fast 100 Jahre alte Gebäude soll für mehrere Millionen Euro saniert werden. Die Stadt setzt dabei auf Fördermittel. Jedoch gibt es noch Unstimmigkeiten darüber, ob die Stadt oder InfraLeuna einen Teil zahlen soll.

cCe Kulturhaus in Leuna soll saniert werden - wie weit die Planungen sind

Leuna/MZ. - Das cCe-Kulturhaus in Leuna ist ein zentraler Bestandteil des Stadtbilds und des Alltags in der Gartenstadt. Als Kongress- und Tagungszentrum, Veranstaltungsort und Galerie erfüllt das fast 100 Jahre alte Kulturhaus zahlreiche Zwecke und ist somit ein bedeutsames Gebäude in Leuna. Doch hinter der Fassade bröckelt es – im wahrsten Sinne des Wortes. Die letzte Sanierung liegt mittlerweile über 30 Jahre zurück.