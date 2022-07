Café in den Saalewiesen Von der Schnapsidee zum beliebten Ausflugsziel - Wie sich das „Korowka“ in Kollenbey etabliert hat

In Kollenbey hat sich ein Ehepaar ein kleines Café geschaffen, das immer am Wochenende öffnet. Wie die Idee entstanden ist, was die Spezialität des „Korowka“ ist und was sich die Betreiber jetzt noch wünschen.