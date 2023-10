Protest im Saalekreis Bürokratie, Digitalisierung und Ignoranz: Ärzte im Saalekreis machen auf die schwierige Lage aufmerksam

Am Montag sind Praxen von niedergelassenen Ärzten in Merseburg und dem Saalekreis geschlossen blieben. Ihre Kritik richtet sich vor allem an Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wenn sie nicht schnell etwas ändert, werde sich die medizinische Versorgung weiter verschlechtern, so ihre Befürchtung.