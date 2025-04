Mit dem Burgspielplatz gibt es in der Quernestadt eine tolle Attraktion für Kinder und Familien. Diese wurde mit Hilfe von Spendengeldern finanziert. Nachts ist der Spielplatz geschlossen.

Burgspielplatz eröffnet: „Ein neues Highlight in Querfurt“

Freitagmittag wurde der Burgspielplatz in Querfurt eröffnet und sofort von Kindern in Beschlag genommen.

Querfurt/MZ. - Nach dem Durchschneiden des obligatorischen Bandes stürmten Kinder der Querfurter Grundschule „Philipp Müller“ sowie Vorschüler kurz vor 11.30 Uhr am Freitag die Spielgeräte auf dem neuen Burgspielplatz an der Friedhofspromenade in der Quernestadt. Schlangestehen hieß es auf den Spieltürmen mit Brücken, Rutschen und Kletterelementen. Auch die Schaukeln waren schnell besetzt.