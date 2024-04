Querfurt/MZ. - Unter dem Motto „Ritterhaft“ lädt die Burg Querfurt am 20. und 21. April zum sechsten Mal zu ihrem traditionellen Fest „Burg erwacht“ ein. Das Thema für die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr ausgefallen war, haben die Organisatoren bewusst in Anlehnung an die derzeitige Ausstellung „Ritterorden-Ordensritter“ im Burgmuseum gewählt. Denn dementsprechend gestalten sie die Angebote für die Kinder. Die kleinen Besucher samt Familien stehen an diesem Wochenende auf der Burg im Mittelpunkt. Es ist „ein Fest nur für Kinder“, erklärt Burgmanager Christian Linke.

Kinderschminken, Ponyreiten und orientalisches Teezelt

„Wir hoffen, mit unserem Programm die Kinder, aber auch Eltern zu begeistern“, sagt Franziska Weidner, Büroleiterin des Landrats Hartmut Handschak (parteilos), die seit einem Dreivierteljahr auch für die Burg und das Bauernmuseum verantwortlich ist. Bei der Veranstaltung des Landkreises wird unter anderem eine Bühne aufgebaut, auf der die Burgmusikschule auftritt. Aber auch der Künstler „Pan Panazeh“ unterhält die Burggäste musikalisch. Zudem bringt der Komiker und Artist Jochen Falck Gaukelei nach Querfurt.

In einem Märchenzelt können Geschichtenfreunde in ferne Welten abtauchen. „Die Burg soll im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrem Winterschlaf erwachen, was bedeutet, dass dies die erste Großveranstaltung im Jahr auf der Burg Querfurt ist“, beschreibt Weidner die Agenda für die zwei Tage. Das ganze Burgpersonal sei auf den Beinen, um den Mädchen und Jungen Angebote wie Ponyreiten und Kinderschminken anbieten zu können.

Streichelzoo und Karussell stehen ebenfalls für die jungen Gäste bereit. Außerdem eröffnet eine mittelalterliche Plüschtierklinik. Unter anderem in einem orientalischen Teezelt oder bei klassischem Stockbrot können sich die Besucher nach der ganzen Aufregung stärken. Oder sie schlendern an den zahlreichen Verkaufsständen vorbei, die vor allem Waren für Kinder anbieten.

Kinder können sich an verschiedenen Stationen austesten

Abgesehen von der Unterhaltung und Gastronomie wartet auf die Familien eine Herausforderung: Mithilfe einer Schatzkarte sollen sie eine versteckte Überraschung finden. An diesem geheimnisvollen Ort ernennen die Burgherren die kleinen und großen Entdecker schließlich zu Damen und Rittern. Wie sie den Schatz finden? Dabei helfen die fünf Stationen, die auf der Burg verteilt sind.

Für jede erledigte Aufgabe, von denen es eine pro Station gibt, erhalten die Kinder einen Stempel. „Unser Ansinnen ist es, dass sich die Kinder an den verschiedenen Stationen testen und erproben können und am Ende natürlich belohnt werden, indem sie einen Schatz finden“, erklärt Weidner. Ganz wie im Mittelalter laufen die Stationen alle analog – also komplett ohne Elektronik – ab.

Die Burg bietet an den Stationen Lanzenstechen, Wettreiten, eine Ritterschule, Kräftemessen und Basteln an. Nur, wer alle Aufgaben absolviert, kann den Schatz finden. Burgmanager Linke verrät, dass seines Wissens bisher noch kein Kind die Schatzkiste nicht gefunden habe.

Alle Neugierigen können am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr einen Ausflug auf die Burg Querfurt machen. Der Eintritt kostet für Kinder bis 18 Jahren drei Euro, inklusive der Schatzkarte. Erwachsene zahlen sechs Euro. In den Preisen sind auch die Ausstellung im Burgmuseum und das Bauernmuseum inbegriffen.