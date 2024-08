Der Saalekreis hat ein Nutzungskonzept für die Burg Querfurt erstellen lassen. In den ersten Ausschüssen bekam das Zustimmung. Doch auf der Zielgraden zum Kreistag meldet die CDU nun Bedenken an.

Merseburg/Querfurt/MZ. - Burgmanagerin Franziska Weidner und der aus Dresden angereiste Ersteller des Nutzungskonzepts für die Burg Querfurt saßen bereit. Nur zu Wort kamen die beiden im Finanzausschuss am Dienstag nicht. Der setzte den Tagesordnungspunkt Burgkonzept auf Wunsch der CDU ab, deren Vertreter Kay-Uwe Böttcher begründete, man habe in der Fraktion noch Klärungsbedarf. Die Chance für Fragen ließ die Union an diesem Tag allerdings verstreichen.