Bei „Burg erwacht“ auf der mittelalterlichen Anlage in Querfurt gibt es am 26. und 27. April für Klein und Groß viel zu entdecken. Mit welchen Neuerungen das Kinder- und Familienfest aufwartet.

„Burg erwacht“: Saisoneröffnung auf Burg Querfurt am Wochenende

Querfurt/MZ - Nach sehr gut besuchten musikalisch-kulinarischen Lesungen und Konzerten in den ersten Monaten dieses Jahres auf Burg Querfurt erfolgt nun der offizielle Saisonstart auf der mittelalterlichen Festungsanlage in der Quernestadt. „Burg erwacht“ heißt es am Wochenende des 26. und 27. April. Jeweils von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein großes Kinder- und Familienfest mit vielen Attraktionen und Mitmach-Aktionen.