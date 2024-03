Bündnis spaziert in Querfurt für Frieden und Demokratie

Das Bündnis "Querfurt Miteinander" spaziert am 23. März gemeinsam für Demokratie und Frieden.

Merseburg/MZ - Das Bündnis „Querfurt Miteinander“ ruft am 23. März zu einem Spaziergang auf. Isabell Sparfeld hat mit einem der Organisatoren, dem Fraktionsvorsitzendem der Linken im Stadtrat Querfurt, Robert Brix, gesprochen. Er ist einer der Anmelder der Veranstaltung.

Wer organisiert den Spaziergang am Sonnabend?

Robert Brix: Das breite Bündnis „Querfurt Miteinander“ macht das. Die katholische und die evangelische Kirche sind dabei und alle demokratischen Parteien.

Unter welchem Motto läuft das Bündnis?

Robert Brix: Grundsätzlich sollte es unter „Nie wieder ist jetzt“ sein, aber wir wollten lieber für etwas laufen als gegen. Daher spazieren wir für Demokratie und Frieden.

Wo führt die Route entlang und was ist geplant?

Robert Brix: Wir treffen uns 14 Uhr an der Heilig-Geist-Kirche in Querfurt und spazieren durch die Stadt bis zum Marktplatz. Zwischendurch legen wir zwei Pausen für musikalische Beiträge und Gedichte ein. Am Marktplatz gibt es 15.30 Uhr eine ökumenische Friedensandacht der Kirchen. Jeder, der ein Signal gegen den Rechtsextremismus und für die demokratische Grundordnung setzen möchte, ist eingeladen.