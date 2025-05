Das Kunstmuseum Moritzburg Halle, dem alle Skulpturen im Plastikpark Leuna gehören, hatte es schon befürchtet: Die Mitte März entwendeten Bronzeskulpturen wurden zerteilt und teils eingeschmolzen. Was die Polizei bei den Durchsuchungen in Dölzig (Schkeuditz) und Rückmarsdorf (Leipzig) noch entdeckt hat und wie Leunas Bürgermeister reagiert.

Leuna/MZ. - Die wertvollen Bronzeskulpturen aus dem Plastikpark Leuna, die in der Nacht auf den 16. März entwendet worden waren, sind in Leipzig wieder aufgetaucht – allerdings zerstückelt und teils eingeschmolzen. Die Polizei hat Bereits Ende April und Anfang Mai in Leipzig-Schkeuditz Durchsuchungsmaßnahmen in dem Fall durchgeführt, wie das Polizeirevier Saalekreis heute mitteilte.