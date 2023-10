Merseburg/MZ - Am Samstag gegen 20 Uhr wurde die Polizei in die König-Heinrich-Straße in Merseburg gerufen, da sich vor einem Einkaufsmarkt ein mutmaßlich betrunkener Mann sehr aggressiv verhielt. Besonders brisant an der Situation war, dass der Mann ein Kleinkind bei sich hatte.

Vor Ort beleidigte der 44-jährige Mann die anwesenden Beamten und griff sie an, wobei ein Polizist verletzt wurde. Die Situation erforderte vorübergehend eine Fesselung des Mannes. Das Jugendamt wurde informiert und nahm das Kind des Mannes in seine Obhut.

Da der Mann später erneut einen Polizisten angriff und weiterhin aggressiv blieb, wurde er bis zum Sonntagvormittag in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ihm werden jetzt Kindeswohlgefährdung, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.