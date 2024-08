Braunsbedra/MZ. - Das erlebt man als Reporterin der Lokalredaktion Merseburg auch nicht oft. „Gerade sitze ich am ’Fernseher’, also vor der Frontscheibe, und beobachte die Elefanten in zehn Metern Abstand“, erzählt Maria Piller am Telefon.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.