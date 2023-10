Die SPD-Landtagsfraktion fordert bessere Berufsorientierung für Schüler an Gymnasien. Was Bildungseinrichtungen aus dem Saalekreis dazu sagen.

Saalekreis/MZ - Nicht jeder, der das Gymnasium besucht, möchte nach dem Abitur studieren. Einige streben auch eine Berufsausbildung an. Aber sind sie gut auf den Berufs- und Ausbildungsmarkt vorbereitet? Die SPD-Landtagsfraktion fordert, systematische Berufsorientierung auch an Gymnasien einzuführen, wie es an anderen Schulformen durch das Landesberufsorientierungsprogramm „Brafo“ bereits der Fall ist. Auch für Schüler an Gymnasien könne die Wahl eines Handwerksberufs der richtige Schritt sein. Der Fachkräftemangel im Handwerk sei dafür ein zusätzliches Argument. Um eine gute Wahl zu treffen, müssten die Schüler einen realistischen Einblick in verschiedene Berufsfelder erhalten, sagt dazu die Fraktionsvorsitzende Katja Pähle.