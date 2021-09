Merseburg - In der Gartenanlage nahe der Otto-Lilienthal-Straße wurde am Sonntag gegen 06:55 Uhr ein Brand gemeldet. Eine Laube ging aus bislang unbekannten Gründen in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.