Branche in der Krise: „Der Wohnungsbau stürzt ab“

Merseburg/Barnstädt/MZ. - „Es fängt ein bisschen an zu regnen“, umschreibt Giso Töpfer. Er ist kein Meteorologe, sondern Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes Sachsen-Anhalt und zeichnet ein Bild vom Zustand seiner Branche. Die Konjunktur sei so schlecht, dass ein Fünftel der Mitgliedsbetriebe in einer Umfrage angegeben habe, deshalb Personal freizusetzen. Die Arbeitsagentur kann das für die Region Halle/Saalekreis noch nicht mit ihren Daten bestätigen, sieht aber eine große Zurückhaltung der Bauunternehmen bei Neueinstellungen.