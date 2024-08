Merseburg/MZ. - Das kräftige Rot der Rosen kommt auf dem matten Grün des Rasens hinter dem Glaszaun klar zum Vorschein. Es lässt erahnen, welche Idylle sich hinter dem Vorgarten des Ehepaares Miesch versteckt. Die beiden Rentner hegen und pflegen ihren Garten wie ihr Hab und Gut. „Unser Traum war es immer, ein kleines Paradies zu haben, in dem es uns nicht so vorkommt, als befänden wir uns in einer Stadt“, erzählt der Merseburger Hans-Jürgen Miesch. Dieser Traum ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Umrahmt von dem wilden Grün der Bäume und Sträucher ruht das Haus des Ehepaares etwas abgeschottet von den dahinterliegenden Wohnblöcken in seiner eigenen Oase.

