Blumen auf Ehrenfriedhof Merseburg niedergelegt

Merseburg - Am 22. Juni jährt sich zum 80. Mal der Tag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. In Erinnerung daran hat Die Linke Saalekreis Montagabend auf dem Ehrenfriedhof in Merseburg-Süd eine Gedenkveranstaltung durchgeführt und Blumen niedergelegt.

Die Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich erinnerte an die Millionen Ermordeten im anschließenden Vernichtungskrieg und stellvertretend an die Opfer der Blockade Leningrads, die in Gaskammern umgekommenen Menschen oder die Toten der Strafexpeditionen. „Es sind unfassbare Zahlen und sie erinnern uns an das unmenschliche Leid“, sagte sie. Deshalb wolle die Linke das Erinnern wachhalten und gegen das Verharmlosen auftreten. „Das ist unsere Verantwortung.“ Die Erfahrung von damals müsse Eingang in die Politik finden. „Wir verurteilen das Säbelrasseln der Nato an russischen Grenzen.“

Dietmar Eißner von der Geschichtswerkstatt Merseburg-Saalekreis nutzte die Gedenkveranstaltung, um darauf hinzuweisen, dass der Ehrenfriedhof noch nicht vollständig ist. Hier gehöre auch ein Mahnmal für die russischen Zwangsarbeiter her, sagte er und bat die anwesenden Kommunal- und Landespolitiker, sich dafür einzusetzen. (mz/dd)