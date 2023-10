In Beuna brechen Unbekannte die Blockhütte neben der Hoppenhauptkirche auf. Jetzt will der Förderverein technisch nachrüsten.

Die Einbrecher haben auch versucht, in das Gebäude der Hoppenhauptkirche einzudringen, was glücklicherweise nicht gelang.

Merseburg/MZ. - Nach dem Oktoberfest am 7. Oktober hatte es die ersten Beschädigungen an verschiedenen Stellen im Merseburger Ortsteil Beuna gegeben. Jetzt hat es den Förderverein der Hoppenhauptkirche erwischt: Unbekannte haben zum einen versucht, in die Kirche einzudringen. Zum anderen haben sie die gerade mal vor anderthalb Monaten fertiggestellte Blockhütte neben der Kirche aufgebrochen. Passiert ist das ganze vermutlich in der Nacht zum Montag, dem 16. Oktober. Die Vereinsmitglieder sind entsetzt.