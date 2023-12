Der Landkreis Saalekreis hatte vor, das Areal am Südufer des Wallendorfer Sees aus Naturschutzgründen künftig nicht mehr für Besucher zugänglich zu machen. Doch eine Bürgerinitiative hat jüngst 312 Unterschriften übergeben: Ihr Ziel ist der Erhalt einer gesicherten Wegführung.

Bleibt der Rundweg am Südufer nun doch bestehen?

Wallendorfer See in Schkopau

Der Weg am Südufer des Wallendorfer Sees ist bei vielen Bürgern beliebt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Luppenau/MZ. - 312 Unterschriften sind zusammengekommen: Eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt einer gesicherten Wegführung am Südufer des Wallendorfer Sees einsetzt, hat jüngst die Unterschriften an die Gemeinde Schkopau und den Landkreis übergeben. Aus Naturschutzgründen war vor einem guten Jahr das Areal am Südufer des Wallendorfer Sees eingezäunt worden. Es sei innerhalb des besonders schützenswerten Gebietes immer wieder zu erheblichen Störungen gekommen, hieß es vom Umweltamt des Saalekreises.