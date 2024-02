Regenfälle, volle Flüsse und Wasser auf den Feldern prägen das Bild im Saalekreis. Doch reicht das, um die Bodenschichten bis in die Tiefe aufzufüllen? Der Blick von oben nach unten.

Bis in die Tiefe nass? So steht es um das Grundwasser im Saalekreis

Hochwasser an der Saale & Regen im Saalekreis

Dieses "Seenland" bei Kollenbey ist normalerweise Weidefläche für Kühe. Besonders an der Saale können viele Felder das Wasser momentan nicht mehr aufnehmen.

Saalekreis/MZ. - Immer wieder regnet es, auf den Feldern im Saalekreis steht das Wasser und verhindert, dass dort gearbeitet werden kann. Saale und Weiße Elster führen seit Wochen so viel Wasser, dass es über die Ufer tritt. Wenngleich aktuell kein Hochwasser droht, sind die Flüsse voll. Nach Jahren der Dürre könnte das die langersehnte Erholung für die Böden sein. Doch was genau passiert in den verschiedenen Schichten und welche Auswirkungen hat das? Praktiker und Wissenschaftler geben einen Einblick.